Malore in mare muore un bagnante a Bonassola

(Di lunedì 22 luglio 2024)(La Spezia), 22 luglio 2024 – Tragedia nella costa spezzina. Un, 84 anni, mentre si trovava alha accusato unin acqua. Appena ci si è accorti che qualcosa non andava il bagnino è subito intervenuto per riportare a riva il signore. Dopo le prime manovre di rianimazione sono arrivati sul posto anche i soccorritori del 118 con Delta 3, India 50 da Levante e la Pubblica assistenza di. Nonostante tutti i tentativi di soccorso però per l’84enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la guardia costiera per gli accertamenti e la rimozione della salma.