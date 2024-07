Malamovida romana stretta dei vigili | denunce e sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – Controlli serrati della polizia locale nel fine settimana per contrastare i fenomeni diin diverse zone della Capitale. Sono circa 150 le violazioni riscontrate degli agenti nell’ambito dei controlli su attività commerciali e locali pubblici: dalla musica ad alto volume all’errato conferimento di rifiuti, dalle occupazioni abusive di suolo pubblico al mancato rispetto delle disposizioni anti alcol e alle irregolarità nelle strutture ricettive. Una decina i mini market sanzionati dagli agenti per esser stati trovati aperti dopo gli orari consentiti. Durante le verifiche, in zona Trastevere, il personale del I Gruppo Centro Storico ha chiuso un locale già sanzionato in passato per somministrazione abusiva, dando esecuzione ad una determinazione del I Municipio.