Lutto per Giulia Stabile è morta la sua storica insegnante di danza | l’addio sui social

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 22 luglio 2024)per. La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha condiviso suiun doloroso post ricordando Flaminia Buccellato, direttrice dell’Accademia Balletto Roma e suaper, èla suadiLa giovane ballerina, nota al pubblico per la sua partecipazione ad "per, èla suadisui" L'articoloper, èla suadisuiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.