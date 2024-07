Lorenzo Maragoni al festival Smart con Stand Up Poetry

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – Ad Arezzoè tempo di “Up”. Venerdì 26 luglio, con inizio alle ore 21:15, sarà l’estro dia portare sul palco dell’Arena Eden di Arezzo il suo spettacolo di poesia performativa, ovvero cinquanta minuti di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce diup comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due. Produzione Trento Spettacoli. L’evento è parte della rassegna estiva Z Generation Summer. Pietro, campione italiano nel 2021 e campione mondiale nel 2022 diSlam, In “Up” si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identita?, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero, ma non e? del tutto chiaro che cosa.