LIVE – Sonego-Poljicak primo turno Atp Umago 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra battuta). Esordio assoluto allo Atp per il giovane croato, determinato a fare bene davanti al pubblico di casa ma inevitabilmente sfavorito alla vigilia. Sulla carta un debutto ampiamente alla portata dunque per, il quale non dovrà però sottovalutare il rivale. Tra i due non c’è alcun precedente: in palio un posto al secondocontro Alexandre Muller, giustiziere di Matteo Arnaldi. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo e ultimo incontro di giornata sul Goran Ivanisevic Stadion, con inizio fissato non prima delle ore 21.00.