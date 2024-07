LIVE Sonego-Poljicak 6-2 6-7 2-2 ATP Umag 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE 15-0 Ace (5°). 2-2 Servizio e dritto. A-40 Ladel 2004 croato. 40-40 Torna a giocare una bruttissima palla corta, chiude facile. 40-30 Passante di rovescio lungolinea. 40-15vincente. 30-15 Ennesima smorzata vincente di. 15-15 Grande risposta anticipata di rovescio, sulla riga, accorcia il croato e chiude di dritto. 15-0 Servizio vincente anche per. 2-1 A quindici. 40-15 Risposta vincente di rovescio. 40-0 Altrae altro dritto vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0vincente. 1-1 Sul nastro lo slice di. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Palla corta in rete del croato. 30-0 Altro gran punto in avanzamento di. Ha una gran facilità di gioco questo ragazzo.