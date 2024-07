LIVE – Roma-Kosice amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo aver battuto il Latina a Trigoria, latorna in campo alle 19:30 di oggi, lunedì 22 luglio, per sfidare in trasferta ilin occasione della secondadel precampionato giallorosso. Teatro della sfida sarà la nuovaFootball Arena, dove si inaugurerà una settimana importante per lache mercoledì riabbraccerà gli azzurri reduci da Euro(Pellegrini, Mancini e Cristante) e anche Paulo Dybala, che sabato si è sposato. Non è il primo incrocio trache nell'agosto 2009 scesero in campo nel preliminare di Europa League. L'andata finì 3-3, mentre al ritorno, all'Olimpico, ladi Totti (tripletta) e De Rossi si impose per 7-1. Ora DDR siede sulla panchina e spera di vedere buoni segnali dalla sua squadra. Quale sarà il risultato finale a? Non resta che scoprirlo.