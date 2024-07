LIVE – Giuffredi | Sono qui per fare chiarezza sul caso Di Lorenzo I tifosi devono sapere!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) In questi minuti sta andando in scena la conferenza stampa di Mario. Il noto agente analizzerà diversi temi. Marioè senza dubbio l’uomo dell’estate. Il noto agente si è reso protagonista di un “” unico assieme al suo assistito Giovanni Di. Tutto è nato dalla volontà del calciatore di approdare altrove, ma poi è stata raggiunta la pace con il Napoli. A distanza di alcuni giorni dall’annuncio legato alla permanenza, il noto agente ha deciso di tenere una conferenza stampa dove analizzerà diversi temi. Il procuratore parlerà in conferenza dal Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli per chiarire la situazione dei suoi assistiti azzurri.: “ Mario, noto agente, sta tenendo una conferenza stampa per analizzare il futuro di ben cinque calciatori azzurri.