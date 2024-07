L’Inter pensa a Federico Chiesa

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Con il contratto diin scadenza nel giugno 2025 e le trattative per il prolungamento in fase di stallo, la Juventus sta cercando di venderlo quest’estate per evitare di perderlo gratis l’anno prossimo.si sarebbe fatta avanti Finora Napoli, Newcastle e Roma hanno mostrato interesse, ma l’attaccante italiano, classe 1997, preferisce aspettare L'articolo