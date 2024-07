Leonardo Maria Del Vecchio l’anti Elkann

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Narendra Modi non c’era, forse figurava nella lista di nozze, ma non si è fatto vivo. Peccato. Avrebbe apprezzato quel matrimonio da Mahabharata con corone di fiori e tutta la panoplia indù. E’ ver Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti