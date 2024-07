Le Relazioni Difettose – Bastava dirmi che era solo sesso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cara Ester, ti scrivo di nuovo. Sotto l’ombrellone, con un sole che spacca. Quando finisce un amore: 10 frasi che aiutano a sentirsi meglio X Sai ci sono delle novità, nella mia ultima email chiedevo a lui 5 minuti per finire questa storia con serenità. Dopo molto tempo, questa benedetta telefonata c’è stata. 10 minuti a lui, 8 a me. Io in silenzio ad ascoltare, io interrotta più volte.