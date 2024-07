La star è a Forte dei Marmi dove si sta godendo mare sole amici e buon cibo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Vacanze made in Italy per Sofia Vergara. L’attrice e modella di origini colombiane, 52 anni, ha scelto la Versilia per l’estate 2024. E proprio dadeista condividendo via social i momenti più belli tra movida con glie spaghettate.