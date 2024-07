La società scroccona di massa e i suoi nemici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sul mio computer c’è da molti anni una cartellina che si chiama “Mastroianni”, e che non ha a che fare con Marcello Mastroianni ma col concetto di celebrità e la sua relativizzazione diciamo dal “Grande fratello” in poi. Da quando siamo più o meno tutti famosi, e la fama relativa smentisce ogni legge economica: è una valuta che non vale più niente e che tutti bramano. La ragione per cui la cartellina si chiama “Mastroianni” è la prima pagina che fece Repubblica il giorno dopo la morte di Mastroianni, con una foto di lui vestito di bianco sulla spiaggia del Lido, una foto famosissima, tagliata in orizzontale, quindi piazzata sotto la testata, in apertura. Non ebbe lo stesso rilievo sulla prima pagina la morte di Vittorio Gassman (stava sotto a una partita minorissima di calcio, chevvergogna), né quella di Paolo Villaggio, per dire altri due italiani che tutti conoscevano.