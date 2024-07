La principessa ha scattato la foto per il suo compleanno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il principe George festeggia oggi unimportante. Non tanto per il numero di anni, appena 11 (è nato a Londra il 22 luglio 2013). No, ilè speciale perché è l’ultimo che il primogenito di William e Kate – secondo in linea di successione al trono – potrà passare in maniera del tutto spensierata.