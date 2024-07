LA PORTA MAGICA | LA NOVITÀ DEL POMERIGGIO DI RAI2 CON ANDREA DELOGU E I CAMBI LOOK

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo i confermati “Ore 14” con Milo Infante e “Bella Ma” con Pierluigi Diaco, ilferiale disi arricchisce di una. Parliamo de “La” con. LAda lunedì 7 ottobre alle 17 “La” mette al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio diare un aspetto della propria vita: dopo aver raccontato in prima persona le loro storie, i protagonisti di puntata saranno guidati in un percorso di trasformazione per rivoluzionare la loro vita. Iamenti avranno a che fare con il, la sfera fisica, il rinnovamento dell’ambiente in cui si vive, il life style, la cucina e altri aspetti cruciali della loro esistenza.