Kamala Harris si prepara ad affrontare Trump L’ex presidente | Sarà più facile da battere

(Di lunedì 22 luglio 2024) Appoggiando la sua vicecome candidata dei democratici alla presidenza Usa, Joe Biden esce definitivamente di scena per la corsa alla Casa Bianca. Mai era successo negli Stati Uniti di vedere un ritiro così tardivo nella corsa alla presidenza. Biden, ancora affetto dal Covid, lo ha fatto con una lettera, promettendo di parlare in settimana alla Nazione. "È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro- si legge in un passaggio - e sebbene fosse mia intenzione correre per un nuovo mandato, credo sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi faccia da parte e mi concentri solo sullo svolgere i miei doveri comeper quel che resta del mio mandato".Sono in tanti però, soprattutto nel campo rivale dei repubblicani, a fare pressioni affinché già si faccia da parte.