Joe Biden rinuncia alla corsa presidenziale | Il più grande onore della mia vita

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Joeha annunciato la sua decisione di ritirarsi dcompetizione per le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. In una lettera pubblicata sulla piattaforma X, il presidente ha dichiarato: “Servire come presidente è stato il piùmia. Anche se avevo intenzione di cercare la rielezione, credo che sia nel miglior L'articolo Joe: “Il piùmia