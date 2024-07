Irpinia attaccato da un toro mentre è gita con la famiglia | grave un 60enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un sessantenne residente in provincia di Caserta è stato ricoverato in ospedale ad Avellino dopo essere statomente ferito dall’attacco di unda uncon launL’incidente è avvenuto sull‘altopiano di Verteglie, nel territorio del comune di Montella, in provincia di Avellino. L’uomo, insieme L'articoloda uncon launTeleclubitalia.