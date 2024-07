“Invasione di blatte nelle case Aler a Milano entrano dai tubi di scarico in bagno” | la denuncia di un inquilino

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Il condominiodi via Botticelli aè invaso dalle. Sono in cortile e per le scale, escono dalle tubature del bagno",uno studente che usufruisce del servizio di housing universitario disposto dall'ente regionale per l'edilizia pubblica. "Viviamo nel degrado da mesi, nessuno fa niente"