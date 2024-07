Intossicazioni e punture di insetto Tutti i consigli dei pediatri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Con l'arrivo dell'estate, le vacanze e la libertà sono all'ordine del giorno. Tuttavia, la stagione estiva può nascondere diverse insidie per tutta la famiglia. La Società Italiana dia Preventiva e Sociale (Sipps) sottolinea l'importanza di affrontare queste insidie in modo corretto per garantire un'estate sicura per. Virus e batteri, infatti, non vanno in vacanza e, complice il caldo, il contatto con laghi o piscine e la vita all'aperto, il rischio di infezioni e malattie aumenta. Tra le più diffuse si segnalano infezioni cutanee, gastroenteriti,alimentari e allergie dadi. Ie le raccomandazioni della Sipps per affrontare le malattie estive più comuni del bambino Per quanto riguarda le infezioni cutanee, l'impetigine è un'infezione batterica molto contagiosa che colpisce soprattutto i bambini.