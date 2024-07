Inter-Pergolettese oggi l’amichevole | dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) –in campo, lunedì 22 luglio, per affrontare la, formazione lombarda che milita in Serie C, in un’amichevole. I tifosi nerazzurri, si legge sul sito ufficiale, avranno la possibilità di seguire inl’incontro, in programma al BPER Training Centre alle 18:30. La partita sarà trasmessa insu.it, sul canale Youtube e sull’app ufficiale nerazzurra. Il match non sarà aperto al pubblico.inseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .