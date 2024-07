Incendio a Fuorigrotta attesi i dati dell’Arpa Campania per la qualità dell’aria

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Arpaè intervenuta in seguito all’che è scoppiato nel quartieredi Napoli nella tarda mattinata di oggi in via vicinale Volo Sant’Angelo e che ha coinvolto una parte di vegetazione e una discarica abusiva nei pressi di una delle sedi dell’Università Federico II a Monte Sant’Angelo che non risulta invece interessata dall’evento.