Incendi in Sicilia 11 roghi in poche ore | in azione i Canadair

(Di lunedì 22 luglio 2024) Forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono stati impegnati in queste ore nello spegnimento di ben 11diversi in. Sono intervenuti anche i mezzi aerei per cercare di domare inel minor tempo possibile. Glisi sono sviluppati uno ad Agrigento, due a Caltanissetta, due a Catania, due a Enna, 3 a Palermo e uno a Siracusa. Nell'agrigentino a Cianciana in contrada Ponte Panni, nel nisseno a Niscemi in contrada Arcia e a Mazzarino in contrada Cimia, nel catanese a Castiglione die a Grammichele in contrada Occhiolà, nelle ennese nel capoluogo in contrada Bannatella, e in contrada Rossomanno, nel palermitano a Torretta, a Godrano e a Prizzi. Infine nel siracusano a Buscemi in contrada Casatelli.