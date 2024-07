ILARIA esce in radio e in digitale con NARCISO il 26 luglio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da venerdì 262024 sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming” (LaPOP), il nuovo singolo di. Dal 26è fuori “” diDa venerdì 262024 sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming” (LaPOP), il nuovo singolo di. Cosa rappresenta il singolo “”? “” è un brano che racconta tutte le sfaccettature del narcisismo, focalizzandosi sulle sue disfunzioni relazionali e, soprattutto, sulle sue debolezze. Nell’immaginario comune, il narcisista è spesso percepito come bello ma cattivo. In questo caso invece la canzone invita ad empatizzare con il bambino nascosto dietro la figura del narcisista.