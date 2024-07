Il ritiro di Biden e la sentenza sul mondo del futuro | chi è il vero vincitore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha bypassato i media tradizionali per annunciare la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e ha scelto di postare su ‘X' la lettera con cui comunicava la sua scelta. Una vittoria dei social media, ha sottolineato Elon Musk, che ha evidenziato che «i collaboratori della Casa Bianca hanno appreso cheaveva abbandonato la corsa leggendo X». In una serie di post condivisi nelle ore successive l'annuncio di, Musk ha voluto rimarcare il ruolo dei social network come canale diretto per informare su eventi mondiali in modo più agile rispetto ai siti di notizie o alle reti televisive e radiofoniche. Il fondatore di Tesla ha quindi invitato i leader a «pubblicare direttamente» su X e a «non cedere il ruolo a intermediari». Certo, «possono essere fatti degli errori, ma questo dimostra che è tutto reale.