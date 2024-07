Il Napoli e non solo | parlano Braida e Pellegatti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) In diretta su Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto Ariedo, ‘storico’ dirigente sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni. “Gaetano ed i giovani italiani che fanno fatica? Yamal è un campione, non gli ha insegnato niente nessuno e non va paragonato, gli altri son buoni giocatori. Gaetano anche lo è, lo sento ogni tanto, ma Yamal è di un altro pianeta”. Non: Yamal e Camarda “Non ci sono giocatori del livello di Yamal che è unico, è nato per fare il calciatore ed è un predestinato. Molti altri hanno bisogno di un percorso, non arrivano ad imporsi perchè non sono così bravi. Camarda? Se è bravo è giusto che giochi, ma non credo che gli allenatori non facciano giocare i giovani perchè son giovani, maperchè forse non sono così bravi”.