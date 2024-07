Il lessico famigliare di Smeriglio | si può essere branco senza diventare iene

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Massimilianoè una personalità rara all’interno del panorama politico e culturale italiano, infatti nel corso del tempo ha rivestito numerosi incarichi dalla presidenza del Municipio Roma XI (quello di Garbatella) al Parlamento Europeo passando per la giunta della Regione Lazio, ma ha saputo coltivare in modo costante anche una militanza letteraria non banale e scontata. Nei mesi immediatamente precedenti alla campagna elettorale per le elezioni europee ad esempio ha pubblicato un libro “Mio padre non mi ha insegnato niente” (Fuoriscena,2023) che è l’esatto opposto di una ostentazione di forza e sicumera di cui un maschile-politico ci ha abituato nel corso del tempo.mette a nudo le sue debolezze in un memoir di rara intensità.