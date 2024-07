Il gas scende 312 euro al MWh ripartono le forniture dal Texas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Amplia il calo il gas naturale sulla Piazza Ttf di Amsterdam dove i contratti future sul mese di agosto cedono il 2,9% a 31,2al MWh, riportandosi sui livelli dello scorso 15 luglio. Tra le cause del ribasso viene indicata la parziale ripresa delle attività dell'impianto di liquefazione del gas di Freeport in, dopo il passaggio dell'uragano Beryl. Freeport è il secondo terminal di esportazione del paese, che era stato bloccato per l'uragano creando timori sull'approvvigionamento di gas inpa.