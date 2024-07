Il concerto di Taylor Swift ha riportato il Covid? Cosa c’è di vero nella teoria sui nuovi contagi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sui social si è innescata unasecondo cui i concerti disarebbero un evento superidiffusore per il. Sicuramente un raduno del genere, viste le varianti in circolo, può favorire qualcheo ma al momento non ci sono dati scientifici che sono in grado di supportare queste ipotesi.