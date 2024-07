Il Cdm approva di nuovo il decreto Riscossione cosa cambia e quali sono le novità sulle tasse

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Consiglio dei ministri questa sera hato diversi provvedimenti che riguardano le: tre testi unici varati solo in via preliminare, mentre ilche aveva già avuto il via libera definitivo a inizio luglio è tornato in Cdm per una modifica tecnica. Eccole