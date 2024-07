Guida TV Sky Cinema e NOW | Blue Beetle Lunedi 22 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15, il film "" narra le origini del supereroe DC Comics interpretato da Xolo Mariduena. Jaime Reyes, scelto da un potente scarabeo alieno, viene avvolto da un'armatura senziente e parlante che gli conferisce incredibili poteri, ma anche nuove responsabilità. Alle 21:15 su SkyDue HD (canale 302), "Lo chiamavano Jeeg Robot", diretto da Gabriele Mainetti, è un film che ha ottenuto grande successo, vincendo 7 David di Donatello. Racconta la storia di un ladruncolo che acquisisce superpoteri dopo essere stato esposto a materiale radioattivo, e come questi cambiamenti influenzano la sua vita.