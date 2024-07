Gudmundsson NOVITA’ importante in ottica calciomercato | TRE BIG sul giocatore del Genoa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 luglio 2024), l’islandese SOGNA il grande salto in questa sessione di! Corsa a tre per l’attaccante delNonostante le smentite arrivate dallo stesso Beppe Marotta, Albertè sempre più vicino ad essere ceduto in casa: dove nel mezzo ci sono le big italiane fortemente su di lui. Il Corriere della Sera entra nel merito del futuro