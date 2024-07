Goletta dei laghi fa tappa in Campania sui laghi campani Matese Patria d’Averno e Fusaro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Buone notizie per i(CE),(NA) e(NA), con tutti i campionamenti effettuati dadeidi Legambiente che rientrano nei limiti di legge. Unica nota negativa riguarda il Lago del(Na) che non passa a pieni voti l’esame. Su dieci campionamenti totali effettuati nei quattro bacini lacustri– 3 nel lago, 2 nel lago, 3 nel lagoe 2 nel lago– solo uno, quello alla foce del canale presso il parcheggio comunale a Bacoli nel Lago– risulta infatti fortemente inquinato come lo scorso anno.