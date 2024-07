Giacomo a 2 anni recluso con la mamma La sua storia reclama una soluzione

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 22 luglio 2024) Martedì prossimo entrerà nel vivo l'esame del decreto carceri in Commissione Giustizia del Senato e qualcosa nel testo potrebbe cambiare. Forza Italia, che ha già presentato al provvedimento 9 emendamenti e un ordine del giorno, fa sapere, attraverso il suo capogruppo Maurizio Gasparri, di essere pronta a discutere della norma che dice no alla permanenza in carcere di bambini al di sotto dei 3