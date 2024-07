Gf Vip Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano avvistati insieme a Capri infiamma il gossip

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nelle ultime ore,, recentemente single dopo la rottura con Mariano De Matteis, è giunta aper sponsorizzare un marchio di sigarette elettroniche. L'influencer pare fosse in compagnia, tra gli altri die per i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip E si sono subito scatenati i rumor.