Geo Barents verso Livorno | maxi sbarco con 226 migranti

(Di lunedì 22 luglio 2024)– Geo226. Geocon 226. E’ previsto la mattina di martedì 23 luglio l’attracco nel porto didella ong di Medici senza frontiere. Un terzo soccorso da parte di Geoche ha salvato altri 47 naufraghi su un gommone sovraffollato dopo le precedenti due operazioni di salvataggio. A bordo ci sono venti donne e una trentina di bambini, da valutare quanti sono minori accompagnati. Provengono da Burkinafaso, Guinea, Egitto, Sudan e Mali. Vertice in prefettura per organizzare l’assistenza, la prima accoglienza in porto e la destinazione delle persone nelle varie province. E’ il quattordicesimonel porto di, sindaco Luca Salvetti. Il primo, che rappresenta il primo in assoluto in Toscana, alla vigilia di Natale 2022 con Life Support di Emergency.