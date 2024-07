Gallipoli paura al lunapark | cede parte di una giostra Diversi ragazzi feriti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tragedia sfiorata a. Ieri notte, 21 luglio, ha ceduto mentre era in funzione una componente di una delle giostre del luna park del lungomare Galileo Galilei. Alcunini che erano a bordo sono rimasti. Due in particolare hanno riportato trauma carnico e fratture varie. Si tratta dellaconosciuta col nome di calcinculo, che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti devono tentare di prendere al volo il trofeo in palio, in questo caso un pallone, che permette di guadagnare un giro gratis. Are, a causa probabilmente dell’azione impropria di alcunini, sarebbe stato il palo in ferro che regge il pallone. In tutto sarebbero quattro icontusi. I due per i quali si sospettavano fratture, di 9 e 14 anni, sono stati mandati a casa la notte scorsa dopo che gli accertamenti hanno dato esito negativo.