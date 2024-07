Gallipoli cede parte di una giostra del luna park Ragazzi feriti | fratture multiple e trauma cranico per due di loro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sfiorata la tragedia nella sera di domenica a: una componente di una delle giostre deldel lungomare Galileo Galilei ha ceduto mentre laera in funzione. Alcuni deia bordo sono rimastie due di questi hanno riportato diversee un. Si tratta dellaconosciuta col nome di “calcinculo”, che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti devono tentare di prendere al volo il trofeo in palio, in questo caso un pallone, che permette di guadagnare un giro gratis. Are, probabilmente a causa dell’azione impropria di alcuni deisulla, sarebbe stato proprio il palo di ferro che reggeva il trofeo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e del commissariato locali. Immagine d’archivio L'articolodi unadel