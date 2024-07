Gallipoli Calcio Alex Benvenga resta in giallorosso

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 22 luglio 2024), classe 1991, difensore eno, sarà ancora il perno della retroguardia giallorossa. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, vanta più di 150 presenze in serie C ed altrettante in serie D. Nella sua lunga carriera veste le maglie di Varese, Pisa, Como, Forlì, Messina, Lucchese