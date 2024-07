Gaeta Spiagge proroga concessioni demaniali | ricorso del Comune al Tar contro Agcom

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 22 luglio 2024)– La materia è delicatissima per tutti i risvolti economici-politici ed elettorali che storicamente implica. La futura gestione dellecittadine terrà banco in un’attesa seduta del consiglio comunale diche, avente il carattere quasi esclusivamente del “question time”, è in programma lunedì mattina, alle ore 9. A deciderlo è stata l’altra mattina L'articolodelal TarTemporeale Quotidiano.