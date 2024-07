FOTO Due cani maltrattati e abbandonati | salvati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato mattina, grazie alla segnalazione di un cittadino, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia deidi Baiano è intervenuta a Mugnano del Cardinale, in località Calabricita. Qui i militari dell’Arma hanno trovato duedi razza pastore tedesco in condizioni critiche, visibilmente denutriti e disidratati. Dopo aver fornito acqua e cibo ai due animali per stabilizzare le loro condizioni fisiche, ihanno richiesto l’intervento di un medico veterinario dell’ASL di Avellino. Il veterinario, constatate le condizioni di salute e accertata l’assenza di microchip, ha disposto il trasporto deiin ambulanza presso una clinica veterinaria. Sono in corso indagini per individuare il responsabile dell’abbandono e maltrattamento di animali.