Fiesole Max Gazzè in concerto al Teatro Romano

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Firenze), 22 luglio 2024 - Dopo il “Preludio”, per Maxè tempo di “Interludio”. Arriva il secondo capitolo del suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, dopo aver viaggiato con successo nei teatri più belli d’Italia, prosegue en plein air verso ildi, lunedì 29 luglio nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2024. Innanzitutto la scaletta:regalerà al pubblico tanti brani suonati dal vivo per la prima volta. E nuovo sarà anche il vestito che Max cucirà addosso alle canzoni, grazie a una formazione ricca di strumenti particolarmente fascinosi, che lo accompagnerà per una versione acustica e originale dei brani: il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e la chitarra di Max Dedo, quella di Daniele Fiaschi, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You.