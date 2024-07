Fedriga elogia Manlio Moro | È una rivelazione del ciclismo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 22 luglio 2024) TRIESTE – “L’inarrestabileunadel! E come ogninon smette di stupirci, passo dopo passo sta costruendo il proprio percorso che con caparbietà lo ha portato alle prossime olimpiadi di Parigi 2024! In bocca al lupo, porta in alto la bandiera del Friuli Venezia Giulia!”. Così sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano(foto). L'articolo: “È unadel” L'Opinionista.