Fascismo | Giovanardi ' grave che francobollo Foschi continui a circolare'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'ultima Consulta filatelica, di cui faccio parte, si è svolta presso il Mimit il 20 giugno, presieduta dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. Nell'occasione tutti i partecipanti hanno chiesto si procedesse alla immediata cessazione della validità postale ed al ritiro dalla circolazione deldedicato ad Italo, violento squadrista fascista, sodale di Amerigo Dumini, l'assassino di Giacomo Matteotti, epurato dallo stesso regime per la sua violenza per dedicarsi poi alla carriera prefettizia, che concluse a Belluno nella Rsi nell'autunno del 1943, collaborando con i nazisti alla cattura degli ebrei destinati ad essere sterminati nell'ambito della soluzione finale". Lo sottolinea l'ex parlamentare ed ex ministro Carlo