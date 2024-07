Farnborough International Airshow significativa la presenza dell’aerospazio campano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Con significative realtà quali Leonardo, Avio Aero, Cira, Mbda, Ala e Mes Group il Distretto aerospaziale della Campania è ben rappresentato al, la vetrina mondialein programma nella località inglese dal 22 al 26 luglio. “Un appuntamento importante per l’industria aerospaziale che prevede una crescita globale annua dei ricavi commerciali del 14% – sottolinea Luigi Carrino, presidente del Dac –. Da dieci anni con i nostri partner sviluppiamo progetti per un valore complessivo di 300 milioni di euro per un settore industriale tra i più rilevanti e a maggior capacità di espansione per la Campania, con un ruolo di primo piano nel sistema economico regionale per innovazione tecnologica, competenze scientifiche, export e numero di addetti”.