Estate 36 milioni di italiani in viaggio | la Sicilia tra le mete preferite

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 22 luglio 2024) Più breve ma più frequente. E’ la nuova tipologia di vacanza che glimostrano di prediligere per questa, secondo l’indagine di Federalberghi . Sono 36gliche prevedono di mettersi in. Il 90% rimarrà in Italia e il resto andrà all’estero, principalmente al mare non lontano dall’Italia. Un terzo dei vacanzieri, tuttavia, ha programmato di fare più