Estate 2024 36 milioni di italiani in vacanza | si preferiscono riposi più brevi e frequenti

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Secondo un’indagine condotta da Federalberghi, quest’36diandranno in, con il 90% di loro che sceglierà di rimanere all’interno dei confini nazionali, mentre solo il 10% opterà per destinazioni estere, principalmente in località balneari. I dati mostrano un cambiamento nelle abitudini di viaggio, con una preferenza crescente per periodi di riposo L'articolo, 36diin: sipiù