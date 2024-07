ERISU sono fuori dal 19 luglio con ISHTAR

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) La banddal 192024 è in radio e in digitale con il singolo “”, estratto dal nuovo LP “HEAVY GODDESSES” di prossima uscita. Uscito il 19” diDa venerdì 192024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il singolo dellepubblicato dalla label HI-QU. E’ distribuito da Warner Music Italia WMI, che anticipa l’uscita del nuovo LP “HEAVY GODDESSES”. “” è un brano che suona come un Mantra che si insinua sotto la pelle e inizia a scavare nella terra e nell’animo. Come nasce “” e cosa rappresenta? Il pezzo si ispira all’ideale viaggio dinella casa della sorella Ereshkigal, colei che presiede il regno dei morti; prodromo ispiratore di Dante nella Divina Commedia e della sua discesa agli inferi per attraversarli e descriverne gli aspetti.