Engineering sceglie Toyota e Kinto per accelerare elettrificazione flotta aziendale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Significativo passo verso la mobilità sostenibile di, con una scelta in coerenza con la crescente attenzione nel porre i temi ESG al centro della propria strategia. Il gruppo leader nei processi di digitalizzazione per aziende e PA ha scelto infatti per la sua50 veicoli bZ4X, primo modello della nuova gamma di veicoli elettrici a batteria targata, che offre innovazione, qualità e tecnologia full electric.l'della Pool Fleet è d'altronde uno degli obiettivi che il Gruppo guidato da Maximo Ibarra si è posto nel Piano di Sostenibilità annunciato ad aprile e che definisce target misurabili per tutti i 21 Paesi in cui il Gruppo opera con 80 sedi e circa 15.000 dipendenti.