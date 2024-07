Endless Love replica puntata di oggi 22 luglio 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella154 della serie turca(Kara Sevda) trasmessa– lunedì 22– su Canale 5, Ozan è turbato e infuriato per la decisione di Zeynep di lasciarlo e di andarsene di casa, incolpando la sua famiglia per l’accaduto. Nel frattempo, Zeynep chiede il divorzio al marito. Ecco ilper rivedere l’episodio integrale in